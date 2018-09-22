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وزير اسرائيلي : سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا
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وزير اسرائيلي : سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا وعلاقتنا مع روسيا استراتيجية

قال وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، مساء السبت، إن اسرائيل ستواصل هجماتها ضد إيران في سوريا، مؤكدا أن العلاقات الإستراتيجية مع روسيا سوف تستمر.

قال وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، مساء السبت، إن اسرائيل ستواصل هجماتها ضد إيران في سوريا، مؤكدا أن العلاقات الإستراتيجية مع روسيا سوف تستمر.

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وأضاف شتاينتس في مقابلة مع القناة العبرية العاشرة "إسرائيل سوف تستمر في العمل بسوريا، على الرغم من الأزمة والتوتر الأمني في أعقاب سقوط الطائرة الروسية بالنيران السورية المضادة".

وأشار إلى أن السوريين أطلقوا عشرات الصواريخ بشكل عشوائي ولكن الطائرات الإسرائيلية هبطت بسلام في إسرائيل، مؤكدا ان الصواريخ السورية العشوائية هي التي تسببت في اسقاط الطائرة الروسية بشكل مأساوي.وتابع "نعتبر روسيا صديقا، هي دولة صديقة لإسرائيل، وخلافا لما حدث مع بعض الدول الغربية، لدينا علاقات تاريخية مع روسيا بسبب مليون مهاجر جاؤوا الى هنا.. لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا ولدينا تنسيق أمني وعلاقات مهمة وشخصية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وشدد على أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى الاستمرار في حملتها ضد سوريا في ظل وجود الإيرانيين والأتراك والمعارضة السورية والأكراد والأميركيين وغيرهم، مؤكدا أن حملة إسرائيل في سوريا حققت نجاحات كبيرة.وقال "الإيرانيون كانوا يأملون في إيجاد تحالف عسكري ضدنا في سوريا، ولكننا نجحنا في منعهم".

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كلمات دلالية
يوفال شتاينتس
وزير اسرائيلي : سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا
قال وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، مساء السبت، إن اسرائيل ستواصل هجماتها ضد إيران في سوريا، مؤكدا أن العلاقات الإستراتيجية مع روسيا سوف تستمر.

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