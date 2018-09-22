بايرن ميونخ يستعيد الصدارة بفوز مهم على شالكه

رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة الثانية عشر بهذا الفوز ، ليفتك الصدارة من هيرتا برلين ، ويواصل شالكه تذيله جدول الترتيب دون أي نقطة

نجح بايرن ميونخ في العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ، بتحقيقه الفوز على شالكه في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

واكتفى بايرن ميونخ بالفوز على شالكه الذي يعتبر غريماً تقليدياً له بهدفين دون مقابل على أرضية ملعب الأخير فيلتينس آرينا.وافتتح النجم الكولومبي خاميس رودريجز التسجيل خلال مجريات المباراة بعد مرور ثمان دقائق فقط ، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي ثاني الأهداف وأخرها من ركلة جزاء في الدقيقة 64.ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة الثانية عشر بهذا الفوز ، ليفتك الصدارة من هيرتا برلين ، ويواصل شالكه تذيله جدول الترتيب دون أي نقطة.

إقرا ايضا في هذا السياق: