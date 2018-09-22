اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية بايرن ميونخ يستعيد الصدارة بفوز مهم على شالكه

رياضة وشبابSports

بايرن ميونخ يستعيد الصدارة بفوز مهم على شالكه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
19

حيفا
غائم جزئ
19

ام الفحم
غائم جزئ
22

القدس
غائم جزئ
24

تل ابيب
غائم جزئ
24

عكا
غائم جزئ
19

راس الناقورة
غائم جزئ
20

كفر قاسم
غائم جزئ
24

قطاع غزة
سماء صافية
20

ايلات
سماء صافية
24
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بايرن ميونخ يستعيد الصدارة بفوز مهم على شالكه

نجح بايرن ميونخ في العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ، بتحقيقه الفوز على شالكه في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

 رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة الثانية عشر بهذا الفوز ، ليفتك الصدارة من هيرتا برلين ، ويواصل شالكه تذيله جدول الترتيب دون أي نقطة

نجح بايرن ميونخ في العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ، بتحقيقه الفوز على شالكه في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

 

واكتفى بايرن ميونخ بالفوز على شالكه الذي يعتبر غريماً تقليدياً له بهدفين دون مقابل على أرضية ملعب الأخير فيلتينس آرينا.وافتتح النجم الكولومبي خاميس رودريجز التسجيل خلال مجريات المباراة بعد مرور ثمان دقائق فقط ، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي ثاني الأهداف وأخرها من ركلة جزاء في الدقيقة 64.ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة الثانية عشر بهذا الفوز ، ليفتك الصدارة من هيرتا برلين ، ويواصل شالكه تذيله جدول الترتيب دون أي نقطة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
بايرن ميونخ
كفرقاسم تفجع بوفاة الشاب نسيب عبدالله عيسى
فجعت مدينة كفر قاسم فجر اليوم بخبر وفاة الشاب نسيم عبدالله عيسى (44 عاما)،وذلك بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا.هذا وتسود حالة من الحزن والألم لدى العائلة والأقارب، حيث ان الجميع اثنى على سيرته ومسيرته واخلاقه العالية وتواضعه الدائم.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نبيل عودة
جبهة الناصرة تعلن نهايتها/ نبيل عودة
د. منصور عباس
حول العربية الموحدة/ د. منصور عباس
فادي مرجية
الانتخابات ويافة المستقبل/ فادي مرجية
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab