ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات عبر بوابة إسبانيول

عاد الميرينجي إلى سكة الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس في الجولة الماضية، بعد التعادل بنتيجة هدف في كل شبكة
تمكن فريق نادي ريال مدريد من تحقيق فوز مهم جدًا على حساب إسبانيول في ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني.
وعاد الميرينجي إلى سكة الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس في الجولة الماضية، بعد التعادل بنتيجة هدف في كل شبكة.
وجاء هدف الانتصار في مباراة الليلة عن طريق النجم الإسباني الشاب ماركو أسينسيو والذي حل محل النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو في التشكيلة الرئيسية للّوس بلانكوس هذا الموسم، بعد رحيل صاروخ ماديرا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل أكثر من 100 مليون يورو.
أسينسيو استغل تمريرة حريرية من الساحر الكرواتي لوكا مودريتش ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41.وصاحب هذا الهدف إثارة كبيرة بسبب تقنية الفيديو المستخدمة للموسم الأول في لا ليجا، حيث ألغت التقنية الهدف في البداية، ولكن بعد مراجعة اللقطة، تم احتساب الهدف بعد التأكد من وجود صاحب القميص رقم 20 في موقف شرعي أثناء خروج الكرة من قدم أفضل لاعب في كأس العالم 2018.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 13 ليخطف مركز الصدارة مؤقتًا من برشلونة ، الذي سيلعب الديربي الكتلوني ضد جيرونا غدًا –الأحد- على ملعب كامب نو.
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