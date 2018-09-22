اعتقال إسرائيلي في معبر طابا المصري بعد العثور على رصاصة في حقيبته

اعتقلت القوات المصرية، اليوم السبت، إسرائيليا يبلغ من العمر 25 عاما على معبر طابا عثر في حقيبته على رصاصة.واوضحت قناة (ريشت كان) العبرية، إن الاسرائيلي المعتقل نقل الى التحقيق وتبين أن الرصاصة التي كانت بحوزته تعود لشقيقه الجندي في الجيش الإسرائيلي ولم ينتبه لوجودها في الحقيبة، مرجحةً أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

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