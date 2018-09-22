اصابة خطيرة لسائق سيارة بعد تعرضه للدهس في الجنوب

تعرض مساء السبت سائق سيارة للدهس على شارع 334 في منطقة الجنوب، للدهس بعد خروجه من السيارة. مما اسفر عن اصابته بجراح خطيرة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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