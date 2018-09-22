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طائرات الجيش الاسرائيلي تقصف مجموعة شبان بغزة
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قطاع غزة

طائرات الجيش الاسرائيلي تقصف مجموعة شبان شمال قطاع غزة

اعلن الجيش الاسرائيلي ان طائرة عسكرية قصفت مجموعة شبان شمال قطاع غزة الليلة.وقال الجيش في بيانه ان طائرة عسكرية اغارت على خلية قامت بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.ولم ترد تقارير الى الان حول وقوع اصابات

اعلن الجيش الاسرائيلي ان طائرة عسكرية قصفت مجموعة شبان شمال قطاع غزة الليلة.وقال الجيش في بيانه ان طائرة عسكرية اغارت على "خلية "قامت بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.ولم ترد تقارير الى الان حول وقوع اصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين.
وكانت اسرائيل اعلنت السبت ان 6 حرائق اندلعت في مستوطنات "غلاف القطاع" بفعل الطائرات الورقية المشتعلة المرسلة من القطاع.وقالت صحيفة يديعوت احرنوت ان هذه العدد من الحرائق لم يحدث منذ شهر، مؤكدة ان ذلك يوضح ازياد وتيرة الاحداث على حدود القطاع.
وكانت وزارة الصحة امس اعلنت استشهاد شاب واصابة المئات برصاص الاحتلال.وزار وفد امني مصري غزة السبت والتقى قادة حركة حماس وبحثوا ملف تثبيت التهدئة منعا للتصعيد على جبهة غزة.وكانت حركة حماس اكدت انها ستستمر بمسيرات العودة حتى تحقيق اهدافها المترتبة برفع الحصار.

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وزير اسرائيلي : سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا
قال وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتس، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، مساء السبت، إن اسرائيل ستواصل هجماتها ضد إيران في سوريا، مؤكدا أن العلاقات الإستراتيجية مع روسيا سوف تستمر.

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