الفنان علاء يحيى يطلق أغنية جديدة بعنوان " اجمل وحدة"‎

وصلنا من سوسن بشناق:" أطلق الفنان الفلسطيني علاء يحيى أغنية جديدة بعنوان" اجمل وحدة" حققت خلال ثلاثة اسابيع من إطلاقها نسبة عالية على اليوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك . الاغنية من كلمات : تميم ابو دقش, ألحان : مراد السويطي, توزيع الموسيقي و الهندسة الصوتية : رامي عرفات , جيتارات : شريف فهمي, ناي : علي المذبوح, طبلة : ريموند الحاج, مونتاج:امير ناصر, مصور فوتوغرافي: حسن يحيى

ويعتبر الفنان علاء يحيى من خيرة الأصوات الشبابية التي بصمت الفن الفلسطيني في مجموعة من الألوان الغنائية والمقامات التي تلقى إستحسان كبير من طرف عشاقه يشار الى ان الفنان علاء يحيى يحضر لمفاجأة اغنية جديدة اخرى عاطفية شبابية خلال الاشهر القادمة تثير الجدل بين الجمهور.