أتلتيكو مدريد يعود إلى سكة الانتصار بفوز ثمين على خيتافي

وقص دافيد سوريا سوليس (هدف في مرماه) شريط التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 14

عاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات، بفوزه على خيتافي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أجري مساء اليوم السبت على أرضية ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقص دافيد سوريا سوليس (هدف في مرماه) شريط التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 14، قبل أن يعزز توماس ليمار النتيجة في الدقيقة 60، مانحاً بذلك، الروخي بلانكوس انتصاراً ثميناً قد يخول لهم الاقتراب رويداً رويداً من أندية الصفوة.

ولم ينجح أتلتيكو مدريد في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات السابقة، حيث خسر مرة وتعادل في مناسبتين وتمكن من تحقيق الانتصار في مبارتين، ليرفع رصيده إلى النقطة الثامنة في المرتبة الخامسة مؤقتاً، في انتظار استكمال باقي مباريات هذه الجولة.

وفي مباراة مثيرة أقيمت اليوم، حسم التعادل الإيجابي ثلاثة أهداف في كل شبكة، لقاء سيلتا فيجو وبلد الوليد في اللقاء الذي احتضنه ملعب بالايدوس، حيث سجل أهداف أصحاب الأرض كل من اياجو أسباس (2) وماكسيميليانو غوميز، بينما بصم كل من أوسكار بلانو وإنيس أونال وليوناردو سواريز، على أهداف الفريق الضيف.

وضمن مواجهات نفس اليوم، فاز إيبار على ليجانيس بهدف نظيف من توقيع إنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 52، ليرفع الفريق الفائز رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، بينما توقف رصيد الفريق الخاسر عند نقطة يتيمة في المرتبة الأخيرة.

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