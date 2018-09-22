انطلاقة مباركة للتحالف العكي: انتخاب المرشحين الاوائل لقائمة انتخابات البلدية

عقد التحالف العكي اجتماعا موسعا له ،يوم الجمعة، في عكا بمشاركة العشرات من النشطاء الاجتماعيين والسياسيين في المدينة.افتتحت الاجتماع وادارته السيدة سناء عزايزة مؤكدة على ان التحالف جاء ليتجاوب مع رغبات الشارع العكي باحداث التغيير المنشود في العمل البلدي ومن اجل ضمان مصالح اهالي عكا العرب واداء بلدي عادل ومتساو يخدم جميع فئات الجمهور وللتصدي لمخططات التمييز والعنصرية والتهويد في مدينتنا الحبيبة.وقدم بولس نحاس بيانا تنظيميا حول التحالف والجهود المبذوله لتعزيز حضورة مشيرا الى الاجواء الايجابيه وردود الفعل الحماسية على اقامة التحالف.ومن ثم جرت عملية انتخاب خمسة المرشحين الاوائل في قائمة التحالف على الشكل التالي :

١- حسين اسدي

٢- بولس نحاس

٣- نورس سليمان

٤- تيسير خطيب

٥- سناء عزايزة

وبذلك يكون التحالف قد اطلق قائمته لل انتخابات

وحيت النائبة عايدة توما سليمان الانتخابات بقولها: "ان هذه خطوة مباركة تجمع فئات واسعة من اهل البلد الغيورين على المصلحة العامة . واضافت انها تشيد بتوجه "التحالف العكي" الذي يمد يده لتوسيع صفوفه وضم مجموعات اضافية لتلك التي تشكله وسوف يخوض مفاوضات جدية مع جميع الاطراف التي تهمها المصلحة العكية نحو اوسع تحالف انتخابي بلدي عكي".

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