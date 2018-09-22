محمود عباس: الأوضاع خطيرة وقد تنفجر في أية لحظة بسبب التوتر بين حماس واسرائيل

قال الرئيس محمود عباس ، إنه لا يختلف مع التقديرات بشان خطر انفجار الأوضاع في المناطق بسبب التوتر السائد بين إسرائيل وحماس.وأوضح أبو مازن ان الوضع خطير جدا .وفي سياق حديث مع مراسل "صوت إسرائيل" باللغة العبرية، اعرب عباس عن سعادته بالاجتماع مع رئيس الوزراء سابقا ايهود أولمرت في باريس.
وبدوره راى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ان أولمرت صدق حين قال إنه كان من الممكن تحقيق السلام قبل سنوات لو بقي رئيسا للوزراء.وقد صرح اولمرت في ختام الاجتماع ان ابو مازن زعيم سياسي عظيبم وانه الوحيد الذي بقدرته تطبيق حل الدولتين مشيرا الى ان عباس يحارب الارهاب ويريد تحقيق السلام.وقال رئيس الوزراء السابق انه يجب على الامريكيين وعلى الاوروبيين والاسرائيليين ان يدركوا امرين اولهما هو ان حل الدولتين هو الحل الامثل للنزاع بين الفلسطينيين واسرائيل، وثانيهما هو ان ابو مازن هو الوحيد الذي يملك القدرة على تنفيذه وعليه فانا اكن له فائق الاحترام اضاف اولمرت
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