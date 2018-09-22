اعتقال 4 شبان من المزرعة ونهاريا بشبهة سرقة كميات كبيرة من الافوكادو

افاد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية:" انه تم اعتقال 4 شبان من قرية المزرعة ونهاريا، بعد الاشتباه بهم بسرقة حوالي طن من ثمار الافوكادو، والتي يبلغ ثمنها اكثر من 10 الالاف شيكل، من مستوطنة دور في منطقة الكرمل.وكان قد تم ملاحقة ثلاثة سيارات حتى مفرق عتليت وقامت احدى السيارات باقتحام حاجز للشرطة ومحاولة الهرب".

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