بالفيديو: اجواء متوترة وتلاسن بين مؤيدي منتخبي الجمهور في الناصرة

تناقل مواطنون من سكان مدينة الناصرة مقاطع فيديو تظهر أجواءً متوترة قبيل انتخابات البلدية وذلك بين مؤيدي ونشطاء الكتل الإنتخابية، لا سيما معسكري المرشح رئيس البلدية الحالي علي سلام ومعسكر المنافس على كرسي الرئاسة رجل الأعمال وليد العفيفي. ويظهر المقطع الأول تصدي مؤيدي قائمة ناصرتي وعلي سلام لنشطاء ومؤيدي المرشح وليد العفيفي خلال توزيع النشرة الإنتخابية ومنعهم من مواصلة طريقهم على مقربة من منزل الرئيس علي سلام في منطقة العمارة الطريق المؤدية الى حي بير الأمير وجبل الدولة. اما المقطع الآخر فقد صوّر في الحي الشرقي خلال قيام نشطاء من ناصرتي بطلاء الجدران باللون الليلكي الذي يمثل اللون الإنتخابي للقائمة وسط اغانٍ مرتجلة مؤيدة لعلي سلام وتحمل كلمات نابية عن المنافسين الآخرين واتباعهم.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- رامي بزيع: أعلن عن دعمي المطلق وغير المشروط لمرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد العفيفي
- وليد العفيفي يستنكر منع الممثل النصراوي علي سليمان من دخول مصر
- الحملة الانتخابية للمرشح وليد العفيفي: علي سلام يفقد إتزانه قولا وفعلاً ويتطاول على شخصيات محترمة
- مصادر للعرب: انسحاب مصعب دخان مسألة وقت ودعم الجبهة لوليد العفيفي مؤكد
- عزمي حكيم: مصعب دخان هو مرشح الجبهة لرئاسة بلدية الناصرة ولن يستقيل لصالح وليد العفيفي
- بالفيديو.. وليد العفيفي يعلن ترشحه لرئاسة بلدية الناصرة: القضاء على العنف والعربدة مهمتنا الاساسية
- مصادر لموقع العرب: رجل الأعمال وليد العفيفي يقرر ترشيح نفسه لرئاسة بلدية الناصرة
- وليد العفيفي: من ينكر وجود الخاوة والزعرنة في الناصرة فهو كالنعامة
- د.زهر لـarabTV: يشرفني وليد العفيفي كوجه للجبهة لكننا نملك الطاقات
- د.زهر لـarabTV: يشرفني أن يكون وليد العفيفي وجهًا للجبهة لكننا نملك الطاقات وعودة جرايسي إشاعة