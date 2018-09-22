بالفيديو: اجواء متوترة وتلاسن بين مؤيدي منتخبي الجمهور في الناصرة

تناقل مواطنون من سكان مدينة الناصرة مقاطع فيديو تظهر أجواءً متوترة قبيل انتخابات البلدية وذلك بين مؤيدي ونشطاء الكتل الإنتخابية، لا سيما معسكري المرشح رئيس البلدية الحالي علي سلام ومعسكر المنافس على كرسي الرئاسة رجل الأعمال وليد العفيفي. ويظهر المقطع الأول تصدي مؤيدي قائمة ناصرتي وعلي سلام لنشطاء ومؤيدي المرشح وليد العفيفي خلال توزيع النشرة الإنتخابية ومنعهم من مواصلة طريقهم على مقربة من منزل الرئيس علي سلام في منطقة العمارة الطريق المؤدية الى حي بير الأمير وجبل الدولة. اما المقطع الآخر فقد صوّر في الحي الشرقي خلال قيام نشطاء من ناصرتي بطلاء الجدران باللون الليلكي الذي يمثل اللون الإنتخابي للقائمة وسط اغانٍ مرتجلة مؤيدة لعلي سلام وتحمل كلمات نابية عن المنافسين الآخرين واتباعهم.

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