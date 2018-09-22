أم الفحم: حضور مشرف في يوم الأهالي في مدرسة اسكندر فوق الابتدائية



صورة من الاجتماع

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مدرسة اسكندر فوق الابتدائية في أم الفحم، ورد فيه ما يلي: "استقبلت مدرسة اسكندر فوق الابتدائية في أم الفحم أولياء أمور طلاب طبقة صفوف السابعة بعد ثلاثة أسابيع من افتتاح السنة الدراسية الحالية".

وتابع البيان: "وكان في استقبال الأهالي مدير مدرسة اسكندر فوق الابتدائية الأستاذ خالد وليد الذي أكد في كلمته أمام الحضور على استمرارية التعاون المشترك بين أولياء الأمور وطاقم الهيئة التدريسية، وقال في حديث موجه للآباء والأمهات أن هذه الحلقة المتينة بين الأهل والابن لها نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد. وأضاف الاستاذ خالد وليد قائلا إن الحضور الواسع لأولياء الأمور مهم جدا للمسيرة التربوية في المدرسة، وقد وضعنا برنامجا مشتركا بهدف لقاءات عديدة وإيجاد آليات حديثة لتوطيد العلاقة بين ولي الامر من جهة والمدرسة وطواقمها من جهة اخرى".

وأضاف البيان: "ودارت الاجتماعات في الصفوف السابعة بنشر رؤية مستقبلية واهداف عديدة ودستور خاص للعمل به خلال السنة الدراسية، كما تم عرض أفلام قصيرة تهدف الى نقل رسالة هادفة الى جمهور الآباء والامهات.

واستمع مربو الصفوف السابعة الى اقتراحات واراء الأهالي وخاصة ان ابناءهم عادوا الى مقاعد الدراسة في اجواء دراسية جديدة ذات طابع مميز بعيدا عن الصفوف الابتدائية السابقة. وأكد مدير المدرسة انه على استعداد لتكرير هذه الاجتماعات في الفترات القادمة وفِي مناسبات اخرى"، إلى هنا البيان.

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