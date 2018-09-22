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إيران تتهم أمريكا وحلفاءها بالهجوم على الأهواز

بعد الهجوم على الأهواز، والذي راح ضحيته 24 شخصًا و60 من الجرحى، وتبنّي داعش الهجوم، شخصيات إيرانية توجه أصابع الاتهام نحو كل من السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل.

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الشرطة: اعتقال شاب بشبهة نية تنفيذ عملية بالعفولة
وصل إلى مركز الشرطة بلاغ من مجهول حول نية شاب من سكان مناطق الضفة الغربية بتنفيذ عملية في مدينة العفولة

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