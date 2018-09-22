اكسال: إطلاق عيارات نارية يسفر عن إصابة رجل بجراح متفاوتة

الشرطة:

هوية المشتبه معروفة، ويتمّ البحث عنه لتوقيفه

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، ورد فيه ما يلي: "تلقى مركز الشرطة بلاغا حول إطلاق عيارات نارية في قرية اكسال من قبل مشتبه على رجل. وأُصيب الرجل بجراح طفيفة، ونجح بالهروب من مكان الحادث. تمّت إحالة المصاب إلى مستشفى هعيميك في العفولة لاستكمال العلاج، والشرطة تحقق في ملابسات الحادث وتبحث عن المشتبه". وأضافت الشرطة بأنّ: "هوية المشتبه معروفة، ويتمّ البحث عنه لتوقيفه"، إلى هنا نصّ البيان.

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