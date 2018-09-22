المهاجم عبيدة رفاعي يقود مكابي نحف للفوز على الأخوة عرابة بهدفين حاسمين

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اضطر عبيدة رفاعي إلى إخلاء أرض الملعب في الدقيقة الخامسة والسبعين لإصابته بالتواء في يده

فاز فريق مكابي أبناء نحف على فريق الأخوة عرابة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الأول في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ". وقد أجريت المباراة على ملعب طمرة، لعدم توفر ملعب بيتي للعرابيين.

وجاء الشوط الأول متكافئ المستوى بين الطرفين. وأهدر المهاجم أراد الباز ركلة جزاء 11م في الدقيقة الخامسة والثلاثين، حيث تصدى لها الحارس المجرب شادي ميعاري، بعد عرقلة الناشئ وسيم بدارنة. وعلى حافة نهاية الشوط الأول سجل المهاجم المجدلاوي عبيدة رفاعي هدف التقدم للنحفاويين بعد أن استغل هفوة قي دفاع العرابيين. وفي الوقت بدل الضائع كاد رفاعي أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه، الا أن القائم تصدى لرأسيته.

وبعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق أحرز عبيدة رفاعي الهدف الثاني له ولفريقه بعد انتصاره في صراع هوائي على حارس العرابيين طارق نعامنة، فحمل العرابيون حارسهم مسؤولية الهدف. واضطر عبيدة رفاعي إلى إخلاء أرض الملعب في الدقيقة الخامسة والسبعين، لإصابته بالتواء في يده، لكن ذلك لم يعكّر فرحته بالهدفين.

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