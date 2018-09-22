سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

الديفا المغربية تألقت بإطلالة كاجوال شبابية

أطلت الديفا سميرة سعيد خلال عرض أحد أفلام ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" بدورته الثانية، حيث تألقت بإطلالة كاجوال شبابية، فسرقت الأنظار بجمالها وأناقتها المعتادة.

وكانت سميرة سعيد قد حضرت حفل افتتاح “مهرجان الجونة السينمائي” وشغلت الجمهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة بفستان أبيض مميّز بتصميمه. على صعيد آخر، تواصل سميرة سعيد حصد نجاح أغنيتها الجديدة “سوبرمان” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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