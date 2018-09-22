كارول سماحة تكشف عن أولى مشاهد كليب مبروك لقلبي

ال أغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع وبلال الزين
طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة برومو كليب أغنيتها الجديدة "مبروك لقلبي"، وكشفت بتعليقها على البرومو أنها تتعاون في العمل للمرّة الأولى مع المخرج الموهوب جيل غبري على أن يتم إطلاق الكليب رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وتتلقى كارول سماحة منذ صدور “مبروك لقلبي” سيلًا من التعليقات والتهاني عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”. الجدير ذكره أن أغنية “مبروك لقلبي” هي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع وبلال الزين ومن إنتاج كارول سماحة.
كارول سماحة
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