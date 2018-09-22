رئيس ريال مدريد يهين رونالدو: صفقة بيع كريستيانو كانت الأكثر جدوى هذا العام

اللاعب كرستيانو رونالدو
رئيس نادي ريال مدريد:
الشرط الجزائي في عقود اللاعبين في ريال مدريد يتم وضعه لمنع الأندية الأخرى من الاقتراب من لاعبي الفريق الملكي.. وصفقة بيع رونالدو كانت الأكثر جدوى وربحية هذا العام
وصف رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، قرار السماح برحيل الهدّاف التاريخي للنادي الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أنّه القرار الأكثر جدوى والأكثر ربحية هذا العام.
وقال بيريز في تصريحات لوسائل إعلامية إسبانية إن: "الشرط الجزائي في عقود اللاعبين في ريال مدريد يتم وضعه لمنع الأندية الأخرى من الاقتراب من لاعبي الفريق الملكي.. وصفقة بيع رونالدو كانت الأكثر جدوى وربحية هذا العام".
وأضاف رئيس نادي ريال: "لقد أراد رونالدو الرحيل لأسباب شخصية، وعندما يؤدي كل شيء إلى حل واحد، يتوصل الطرفان إلى اتفاق.. لم يعرض علينا أحد أكثر من 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه يوفنتوس".
كريستيانو رونالدو وفلورنتينو بيريز
كما أعرب الرئيس بيريز عن امتنانه لما قدمه "الدون" بقميص "الميرينغي"، إذ قال: "لم تتبق لدينا لرونالدو سوى كلمات الامتنان والشكر لكل ما قدمه لهذا الفريق".
واعتبر بيريز، النجم البرتغالي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ثاني أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد، بعد الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو. ويذكر أنّ اللاعب رونالدو (33 عاما) قد رحل عن ريال مدريد بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لينضم ليوفنتوس الإيطالي، مقابل 105 ملايين يورو، بعد 9 مواسم قاد فيها الفريق الملكي للتتويج بعدة ألقاب محلية ، وقارية، وعالمية.
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