شبيبة أبناء سخنين متشجعا من انتصاره الأول يواجه نادي أشدود في العليا

أحرز المهاجم الموهوب والواعد محمد خلايلة سوبر هاتريك- أربعة أهداف خلال الفوز الساحق لفريق شبيبة اتحاد أبناء سخنين على فريق هبوعيل رمات هشارون

يحل فريق شبيبة اتحاد أبناء سخنين، اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة، ضيفا على فريق النادي الرياضي أشدود، ضمن مباريات الأسبوع الرابع في دوري الدرجة العليا. ويدخلها الفريق السخنيني مشتجعا من تحقيقه أول انتصار له في الموسم الجديد. فقد أحرز المهاجم الموهوب والواعد محمد خلايلة سوبر هاتريك- أربعة أهداف خلال الفوز الساحق لفريق شبيبة اتحاد أبناء سخنين على فريق هبوعيل رمات هشارون بستة أهداف مقابل لا شيء.



أرشيف

ودخلها الفريق السخنيني بعد اجرائه التدريبات اللازمة مع المدرب أيمن أبو يونس ومساعده رشيد طربيه ومدرب اللياقة البدنية بهاء رباح ومدرب حراس المرمى عيد بربارة، وبعد خسارتين متتاليتين، محققا انتصاره الأول هذا الموسم.

وقد تألق جميع اللاعبين السخنينيين بانتشار صحيح على أرض الملعب، من خلال تطبيق تعليمات المدرب بحذافيرها وتناسق جميع الحلقات وانسجام اللاعبين، وخاصة القائد محمد خلايلة، حيث أظهر قدرات فنية عالية جدا نال عليها اعجاب الجميع، فاخترق دفاع الخصم مرارا وتكرارا ليمزقه اربا اربا، متابعا تألقه من الموسم الماضي مع شقيقه أسامة، الذي انتقل هذا الموسم الى فريق الكبار. وبين أهدافه الأربعة التي سجلت خلال أربع وعشرين دقيقة، ما بين الدقائق 25 حتى 49، فقد أحرز اللاعب هشام ليوس الهدف الخامس ومحمد عاصلة السادس للسخنينيين.

إقرا ايضا في هذا السياق: