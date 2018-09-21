اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب شفاعمرو والقضاء أخبار اخبار محلية اختفاء آثار الشاب صالح احمد خطيب (24 عامًا) من شعب

أخبارNews & Politics

اختفاء آثار الشاب صالح احمد خطيب (24 عامًا) من شعب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
28

ام الفحم
غائم جزئ
26

القدس
غائم جزئ
26

تل ابيب
غائم جزئ
26

عكا
سماء صافية
28

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
غائم جزئ
26

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
30
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
شفاعمرو والقضاء

الشرطة تطلب مساعدة الجمهور في العثور على الشاب صالح احمد خطيب (24 عامًا) من شعب

ناشد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام بالمساعدة في العثور على الشاب صالح احمد خطيب البالغ من العمر 24 عامًا من قرية شعب وذلك بعد اختقاء آثاره منذ ظهيرة يوم أمس عندما شوهد لآخر مرة في مدينة حيفا

ناشد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام بالمساعدة في العثور على الشاب صالح احمد خطيب البالغ من العمر 24 عامًا من قرية شعب وذلك بعد اختقاء آثاره منذ ظهيرة يوم أمس عندما شوهد لآخر مرة في مدينة حيفا في حوالي الساعة 12:00 ظهرًا. وحول اوصاف الشاب فقد جاء في بيان الشرطة:"ان جسمه ممتلئ وطوله 1.80 سنتمترًا وشعره اسود وعينيه خضراء اللون. وعليه يرجى من كل من شاهده ان يعرف مكان تواجده ان يمكنه المساعدة التوجه الى بدالة الشرطة رقم 100 او لشرطة طمرة على الرقم: 049059444.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
حيفا صالح احمد خطيب شعب
شركة تأجير سيارات تحذّر موظفيها من تأجير العرب
شرطة بدجت ارسلت رسالة داخلية على الموظفين عبر البريد الإلكتروني ابلغتهم فيها أنه يحظر عليهم تأجير سيارات لزبائن عرب بادعاء أنّ العرب يقومون بسرقة السيارات كما ويقومون بإلحاق ضرر فيها

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
شاكر فريد حسن
الحرية لرجا اغبارية/ بقلم: شاكر فريد حسن
د. منصور عباس
مهلًا أيُّها المشايخ/ بقلم: د. منصور عباس
أحمد حازم
فشل فكرة مرشح توافقي/ بقلم: أحمد حازم
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab