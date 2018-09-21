الشرطة تطلب مساعدة الجمهور في العثور على الشاب صالح احمد خطيب (24 عامًا) من شعب

ناشد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام بالمساعدة في العثور على الشاب صالح احمد خطيب البالغ من العمر 24 عامًا من قرية شعب وذلك بعد اختقاء آثاره منذ ظهيرة يوم أمس عندما شوهد لآخر مرة في مدينة حيفا في حوالي الساعة 12:00 ظهرًا. وحول اوصاف الشاب فقد جاء في بيان الشرطة:"ان جسمه ممتلئ وطوله 1.80 سنتمترًا وشعره اسود وعينيه خضراء اللون. وعليه يرجى من كل من شاهده ان يعرف مكان تواجده ان يمكنه المساعدة التوجه الى بدالة الشرطة رقم 100 او لشرطة طمرة على الرقم: 049059444.

إقرا ايضا في هذا السياق: