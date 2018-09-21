نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة الممتازة – الأسبوع 5
هبوعيل رمات هشارون - هبوعيل عكا 1-1
هبوعيل كتمون - هبوعيل كفار سابا 1-3
هبوعيل نتسيرت عيليت - بيتار تل أبيب - الرملة 2-1
هبوعيل رمات جان - سكتسيا نس تسيونا 2-4
هبوعيل مرمورك - مكابي الاخاء الناصرة 1-1
هبوعيل شباب اللد - هبوعيل العفولة 1-1
هبوعيل اكسال - هبوعيل ريشون لتسيون 1-2
هبوعيل أشكلون - هبوعيل بيتح تكفا 2-2
الدرجة الأولى – الأسبوع 2
المنطقة الشمالية
هبوعيل شفاعمرو - عيروني طبريا 0-1
هبوعيل هرتسليا - هبوعيل مجدال هعيمق 2-2
هبوعيل آسي جلبواع - هبوعيل كوكب 2-2
عيروني نيشر - مكابي كريات آتا 1-1
نادي الطيرة - هبوعيل أم الفحم 0-1
مكابي تسور شالوم - نادي شبيرا حيفا 1-0
المنطقة الجنوبية
مكابي يفنة - هبوعيل محنيه يهودا 2-0
مكابي شعرايم - شمشون كفر قاسم 1-0
مكابي كريات جات - هبوعيل كفار شليم 1-1
مكابي يافا - هبوعيل بقعات هيردين 0-4
بيتار كفار سابا - مكابي هرتسليا 1-0
نادي حولون - هبوعيل أزور 1-1
نادي كفر قاسم - هكواح رمات جان 0-3
الدرجة الثانية – الأسبوع 1
المنطقة الشمالية "أ"
بيتار نهاريا - مكابي طمرة 0-1
مكابي معلوت - الاخاء عكا 7-0
اتحاد مجد الكروم - مكابي شفاعمرو 2-0
هبوعيل البعينة - نادي هضبة الجولان 1-2
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل الفريديس - اتحاد باقة الغربية 3-1
هبوعيل طيرة الكرمل - مكابي عرب النجيدات 1-1
هبوعيل رموت منشيه - هبوعيل بيسان 2-4
هبوعيل دالية الكرمل - مكابي الرينة 0-4
اتحاد كفر قرع - مكابي اكسال 2-0
المنطقة الجنوبية "أ"
بيتار بيتح تكفا - شباب الطيبة 1-1
هبوعيل كريات أونو - هبوعيل كفر برا 4-0
شمشون تل أبيب - هبوعيل هود هشارون 2-0
نادي أور يهودا - نادي تل أبيب 4-0
بيتار رمات جان - عميشاف بيتح تكفا 0-1
عيروني بيت دجان - هبوعيل جت 2-3
الشعاع كفر قاسم - هبوعيل نحلات يهودا 4-1
أبناء الطيبة - نادي يافا 2-1
المنطقة الجنوبية "ب"
هبوعيل ايلات - نادي شيكون همزراح 2-2
عيروني موديعين - بيتار جفعات زئيف 0-0
يتشلئيل رحوفوت - نادي أشدود 1-4
بيتار معليه أدوميم - مكابي كريات ملآخي 0-1
مكابي سديروت - بيتار كريات جات 0-0
نادي ديمونا - نادي يروحام 8-2
نادي بئر السبع - هبوعيل اللد 0-0
نادي الكسيفة - مكابي نتيفوت 2-1
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