اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري

رياضة وشبابSports

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
15

حيفا
سماء صافية
28

ام الفحم
غائم جزئ
26

القدس
غائم جزئ
26

تل ابيب
غائم جزئ
26

عكا
سماء صافية
28

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
غائم جزئ
26

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
30
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

يعرض عليكم موقع العرب وصحيفة كل العرب نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي


الدرجة الممتازة – الأسبوع 5

هبوعيل رمات هشارون - هبوعيل عكا 1-1
هبوعيل كتمون - هبوعيل كفار سابا 1-3
هبوعيل نتسيرت عيليت - بيتار تل أبيب - الرملة 2-1
هبوعيل رمات جان - سكتسيا نس تسيونا 2-4
هبوعيل مرمورك - مكابي الاخاء الناصرة 1-1
هبوعيل شباب اللد - هبوعيل العفولة 1-1
هبوعيل اكسال - هبوعيل ريشون لتسيون 1-2
هبوعيل أشكلون - هبوعيل بيتح تكفا 2-2

الدرجة الأولى – الأسبوع 2

المنطقة الشمالية

هبوعيل شفاعمرو - عيروني طبريا 0-1
هبوعيل هرتسليا - هبوعيل مجدال هعيمق 2-2
هبوعيل آسي جلبواع - هبوعيل كوكب 2-2
عيروني نيشر - مكابي كريات آتا 1-1
نادي الطيرة - هبوعيل أم الفحم 0-1
مكابي تسور شالوم - نادي شبيرا حيفا 1-0

المنطقة الجنوبية

مكابي يفنة - هبوعيل محنيه يهودا 2-0
مكابي شعرايم - شمشون كفر قاسم 1-0
مكابي كريات جات - هبوعيل كفار شليم 1-1
مكابي يافا - هبوعيل بقعات هيردين 0-4
بيتار كفار سابا - مكابي هرتسليا 1-0
نادي حولون - هبوعيل أزور 1-1
نادي كفر قاسم - هكواح رمات جان 0-3

الدرجة الثانية – الأسبوع 1

المنطقة الشمالية "أ"

بيتار نهاريا - مكابي طمرة 0-1
مكابي معلوت - الاخاء عكا 7-0
اتحاد مجد الكروم - مكابي شفاعمرو 2-0
هبوعيل البعينة - نادي هضبة الجولان 1-2

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل الفريديس - اتحاد باقة الغربية 3-1
هبوعيل طيرة الكرمل - مكابي عرب النجيدات 1-1
هبوعيل رموت منشيه - هبوعيل بيسان 2-4
هبوعيل دالية الكرمل - مكابي الرينة 0-4
اتحاد كفر قرع - مكابي اكسال 2-0

المنطقة الجنوبية "أ"

بيتار بيتح تكفا - شباب الطيبة 1-1
هبوعيل كريات أونو - هبوعيل كفر برا 4-0
شمشون تل أبيب - هبوعيل هود هشارون 2-0
نادي أور يهودا - نادي تل أبيب 4-0
بيتار رمات جان - عميشاف بيتح تكفا 0-1
عيروني بيت دجان - هبوعيل جت 2-3
الشعاع كفر قاسم - هبوعيل نحلات يهودا 4-1
أبناء الطيبة - نادي يافا 2-1

المنطقة الجنوبية "ب"

هبوعيل ايلات - نادي شيكون همزراح 2-2
عيروني موديعين - بيتار جفعات زئيف 0-0
يتشلئيل رحوفوت - نادي أشدود 1-4
بيتار معليه أدوميم - مكابي كريات ملآخي 0-1
مكابي سديروت - بيتار كريات جات 0-0
نادي ديمونا - نادي يروحام 8-2
نادي بئر السبع - هبوعيل اللد 0-0
نادي الكسيفة - مكابي نتيفوت 2-1

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الدوري نتائج مباريات
شركة تأجير سيارات تحذّر موظفيها من تأجير العرب
شرطة بدجت ارسلت رسالة داخلية على الموظفين عبر البريد الإلكتروني ابلغتهم فيها أنه يحظر عليهم تأجير سيارات لزبائن عرب بادعاء أنّ العرب يقومون بسرقة السيارات كما ويقومون بإلحاق ضرر فيها

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
شاكر فريد حسن
الحرية لرجا اغبارية/ بقلم: شاكر فريد حسن
د. منصور عباس
مهلًا أيُّها المشايخ/ بقلم: د. منصور عباس
أحمد حازم
فشل فكرة مرشح توافقي/ بقلم: أحمد حازم
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab