ناصرتي: علي سلام لم ينسحب من المنافسة على رئاسة بلدية الناصرة وخسئوا مرضى الأوهام

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن قائمة ناصرتي جاء فيه:"صفحة اخبارية بائسة على الفيس بوك يشيع ان علي سلاّم ونتيجة الامور المتسارعة والتحالفات يفكر بالانسحاب لاسباب عديدة وخاصة. نقول لكم ايها البائسون الحاقدون الفاشلون المحيطون كيدكم سيرد الى نحوركم، علي سلاّم هذا الفارس البطل لن يتوقف عن مسيرة البناء والتطوير لمدينة الناصرة وهو ماضٍ بخطة حثيثة ومتسارعة نحو الهدف الكبير رئاسة بلدية الناصرة للمرة الثانية على التوالي وبأغلبية مطلقة في المجلس البلدي القادم. خسئتم ايها المرضى بالوهم والخيال ان افلاسكم وسط الحشود والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها من أخلص للناصرة وأهلها تقلق نقوسكم البائسة، علي سلاّم يدخل البيوت بترحاب كبير قال له احد الشخصيات الهامة في المدينة، ومن عائلة كريمة: "هذا بيتك ونحن الضيوف". وعليه نتوجه الى أهل الناصرة والمجتمع العربي عامة، نريدها معركة تنافسية شريفة بها الدليل والحجة لا الكذب والبهتان. ونقول لمن يروّج ويشيع مثل هذه الاكاذيب، عيب ما تروجوه وسيلفظ النصراويون هذه الحثالات الى مزابل التاريخ. علي سلاّم نذر نفسه ووقته للناصرة الابية الاصيلة وعلى هذا الدرب سائرون حتى الهدف المنشود.

إقرا ايضا في هذا السياق: