زيارة المدير العام للوزارة شموئيل أبواب لجهاز التّعليم العربي في حيفا

في اطار الجولات لتي يقوم بها المدير العام للوزارة شموئيل أبواب للتعلّم من الحقل والاطلّاع عن كثب على جهاز التّعليم قام اليوم بزيارة المدارس الأهليّة في حيفا رافقه الأب عبد المسيح فهيم ، المدير العام للأمانة العامّة للمدارس المسيحيّة في البلاد ، السيّد عبد الله خطيب مدير التّعليم العربي ،المفتّش د. هاني فرّاج مفتّش المدارس المسيحيّة والمربّي جريس منصور مدير المدرسة اللا تينيّة في الرّامة ونائب المدير العام للمدارس المسيحيّة في البلاد .

هدف الزّيارة ايضا الإطلاع عن كثب على تطبيق الإتفاقيّة التي أبرمتها وزارة التّربية مع هذه المدارس حيث تمّ تحويل مبلغ 50 مليون شيكل لهذه المدارس المميّزة ذات التراث والتّاريخ العريق المبني على تذويت القيم من جهة وفق أهداف الوزارة ومن جهة وفق الأسس الخاصّة بهذه المدارس.

وفي هذا السّياق لا بدّ من الإشارة إلى أنّه تم إضافة 2 ساعات لتعليم الدّين في المرحلة الإبتدائيّة و 3ساعات في المرحلة فوق الإبتدائيّة وساعات للإستكمالات والتّطوير المهني.

مدينة حيفا :

معطيات عامّة

279,591 مواطنا ( %78 اليهود ، %5.6 المسيحيّون ، %5.4 المسلمون ، %10.9 آخرون ) .

جهاز التّعليم العر بي:

59 روضة أطفال ( 12 تعليم خاص) ، 20 مؤسّسة تعليميّة (2 تعليم خاص) .

عدد الطلاب: 6,078 طالبا

معدّل البجروت : %83.2 ( التّفوّق %24.2 ، المتقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات : %25 ول- 5 وحدات لغة انجليزيّة % 40 .

المحطّة الأولى :

الكلية الأرثوذكسيّة العربيّة ( مدير المدرسة : المربّي إدوار شيبان )

عدد الطلاب : 619 طالبا ، معدّل البجروت : %98 متقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات : %34.4 ، متقدّمون ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة %60.3

تجوّل المدير العام للوزارة في الأقسام والتّخصّصات المختلفة كقسم الإعلام ، قسم الحوسبة والالكترونيكا والمختبرات واستمع من مدير المدرسة عن المدرسة وانجازاتها وعن النواقص و الاحتياجات والرؤيا التّربويّة للمدرسة وفي هذا السّياق لا بدّ من الإشارة بأنّ المدرسة تعكف على بناء مدرسة جديدة .

المحطة الثّانية :

مدرسة الكرمل المرحلة الابتدائيّة ومن ثمّ انتقل الوفد المرافق للمدير العام للمدرسة فوق الابتدائيّة ( مديرة المدرسة آنا كرّام ) .

المدرستان موجودتان في نفس البناية وهناك بناية قديمة تابعة للكنيسة وتقام يوميّا الصّلوات فيها .

يشار بأنّه تمّ بناء المدرسة الجناح القديم عام 1920 .

معدّل البجروت %83 ، متقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات % 7.5 ومتقدّمون ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة %22.6 (فيزياء: %9.4 ، كيمياء % 26.4 ).

المحطّة الثّالثة :

الأسقفيّة مار الياس الثانوية ( مدير المدرسة المربّي شربل اندراوس وعدد الطلاب 59 وعدد الطلاب في المدرستين 262 طالبا .

زار المدير العام للوزارة المدرسة الأسقفية واستمع من مدير المدرسة نبذة عن المدرسة .

معدّل البجروت %38 .في الأساس أقيمت المدرسة لإستيعاب الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليميّة كذلك الطلاب المتسرّبين من جهاز التّعليم .

المحطّة الرّابعة :

مدرسة راهبات الكرمليت تيراسانطة ( مديرة المرحلة الابتدائية المربّية راغدة داوود) عدد الطلاب 519 طالبا والمرحلة الثانوية، مديرة المدرسة المربّية جزيل أبو أيّوب . عدد الطلاب 230 طالبا .

معدّل البجروت % 92.1 ، عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات في الرياضيّات %30.2 ونسبة المتقدّمين ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة : %39.7 ( فيزياء %19 ، كيمياء %24 ، بيولوجيا : %24 وعلم الحاسوب : %34

المحطّة الخامسة : راهبات الناّصرة- حيفا ( مديرة المدرسة في المرحلة الابتدائيّة هيفاء نجّار وفي المرحلة الثّانويّة المربّي باسم جمّال ).عدد الطلاب في المرحلة ابتدائيّة 871 طالبا وفي المرحلة فوق الابتدائيّة 381 طالبا . معدّل البجروت : %100 ، عدد المتقدّمون ل- 5 وحدات رياضيّات %47.1 وعدد المتقدّمين ل- 5 وحدات لغة انجليزيّة %62.7 .( فيزياء%19.6 ، كيمياء %21.6 ، بيولوجيا: %34.4 وعلم الحاسوب ، %30.4

المحطّة السّادسة : مدرسة مار يوحنا الانجيليّة ( مدير المدرسة: د. عزيز دعيم ).عدد الطاب : 506 طالبا

في نهاية اللقاء أجرى المدير العام للوزارة حوارا مفتوحا مع مديري المدارس ورؤساء المدارس الأهليّة حيث تمّ طرح مواضيع تتعلّق بإنضمام هذه المدارس للأفق الجديد وزيادة ايّام الإرشاد وملاكات التّفتيش كذلك إدخال المدارس في برنامج دورة مجّانيّة لكل ولد وزيادة الميزانيّات حيث استمع المدير العام منهم عن تخصّصات المدارس وعن احتياجات كل مدرسة وتمّ التّطرّق لموضوع المدفوعات المدرسيّة والأقساط التّعليميّة لهذه المدارس حيث أنّ الوزارة وضعت مسارا لحل هذا الموضوع ضمن برنامج تدريجي . المدير العام للوزارة أكّد بأنّه يرى بالمدراء شركاء حقيقيّين وأنّهم أصحاب رساله وعرض أمامهم رؤيته التّربويّة وبرامج الوزارة المختلفه لتحسين التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي وكانت فرصة للتّعرّف عن كثب على البنى التّحتيّة للمدارس.

هذه الزّيارة تصب كذلك في إطار الأهميّة التي توليها الوزارة لجهاز التّعليم العربي وللمدارس الأهليّة في البلاد .

من الجدير ذكره أنّ العديد من الطلاب من خارج مدينة حيفا من منطقة المثلث، الكرمل والمحيط القريب مثل إبطن يتعلّمون في هذه المدارس الرّائدة والمميّزة .