شهيد وعشرات الاصابات برصاص الجيش الاسرائيلي شرق غزة

قالت وزارة الصحة اليوم الجمعة، إنّ شابًا استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي شرق غزة، ولا يزال مجهول الهوية.وأصيب 41 متظاهرًا على الأقل، 30 منهم نقلوا للمستشفيات، بينهم 21 إصابة بالرصاص الحي، ثلاث منها خطيرة، في مسيرات العودة بالجمعة الـ26، والتي اطلق عليها "كسر الحصار".

وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ أكثر من 7 حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة بفعل الحرائق غلاف غزة.وتوافد المئات نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار الماضي. وأشعلوا إطارات المركبات المطاطية المستعملة قرب الحدود الشرقية للقطاع.