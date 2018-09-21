مناشدة وطلب المساعدة في البحث عن عزام سعيد شيخ يوسف (ابو محمد) من الطيبة

فقدت اثار عزام سعيد شيخ يوسف (ابو محمد) من سكان الطيبة المثلث. وذكرت العائلة انه يوم امس تواجد في مستشفى بلنسون ببيتح تكفا لإجراء فحوصات طبية، وبعد ان تم تسريحه في ساعات الصباح انقطعت جميع الإتصالات به".

العائلة تطلب مساعدتها في العثور عليه كل من شاهده يمكن الإتصال على رقم الأرقام التالية ابو الامير برانسي 0528971158 محمد ‭052-6881700‬ .

إقرا ايضا في هذا السياق: