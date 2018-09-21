الماء من أساسيات الحياة لهذه الأسباب.. اضغطوا هنا!

يحدث تسمّم الماء حين يكثر الإنسان من شرب الماء في فترة زمنية قصيرة
يحتاج الإنسان إلى شرب الماء ليبقى على قيد ال حياة ، ولكن ما فوائد الماء ولماذا هو أساسي لهذه الدرجة؟ نقدم لكم أعزاءنا متصفحي موقع العرب هذه المعلومات الهامة عن الماء.
يقي شرب الماء من الجفاف وبذلك يحافظ على صحة البشرة، كذلك يحافظ الماء على صحة الكليتين المسؤولتين عن تخليص الجسم من السموم عن طريق البول، وبالإضافة إلى هذا هو يساعد في منح الطاقة لعضلات الجسم.
ولكن احذر تسمّم الماء، وذلك يحدث حين يكثر الإنسان من شرب الماء في فترة زمنية قصيرة، إذ يقلّ تركيز الصّوديوم في الدّم لدرجة تُسبّب غرق الخلايا، أي أنّ الخلايا تنتفخ مُسبّبة الكثير من المشاكل، خاصة في الدّماغ.
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