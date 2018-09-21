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كل العرب رأي حر مقالات الحرية لرجا اغبارية/ بقلم: شاكر فريد حسن

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الحرية لرجا اغبارية/ بقلم: شاكر فريد حسن
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الحرية لرجا اغبارية/ بقلم: شاكر فريد حسن

قدمت لائحة اتهام ضد المناضل السياسي العريق، وأحد قادة ومؤسسي حركة أبناء البلد ، الأستاذ رجا اغبارية، ابن مدينة أم الفحم، وذلك بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتنماعي فيسبوك

شاكر فريد حسن:

يأتي اعتقال اغبارية ومحاكمته في اطار الملاحقة السياسية للشخصيات الوطنية والقيادات العربية الفلسطينية، الهادفة الى تجريم العمل السياسي الفلسطيني

قدمت لائحة اتهام ضد المناضل السياسي العريق، وأحد قادة ومؤسسي حركة " أبناء البلد "، الأستاذ رجا اغبارية، ابن مدينة أم الفحم، وذلك بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتنماعي " فيسبوك "..!!
ويأتي اعتقال اغبارية ومحاكمته في اطار الملاحقة السياسية للشخصيات الوطنية والقيادات العربية الفلسطينية، الهادفة الى تجريم العمل السياسي الفلسطيني، وتكميم الافواه، واخراس الصوت الفلسطيني الملتزم، وتغييب الكلمة الحرة المدافعة عن الحق الفلسطيني والهوية الوطنية.
الاستاذ رجا اغبارية قامة وطنية وشخصية وطنية اعتبارية لها مكانتها في ال حياة السياسية والاجتماعية بالداخل الفلسطيني، وله مواقف وطنية وجذرية مشرفة من مسائل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، ومن المعارضين بشدة لاتفاق اوسلو التصفوي، وسبق وتعرض للمساءلات والاعتقالات والاقامات الجبرية، نتيجة مواقفه ونشاطه السياسي المشروع.
ومن نافلة القول، ان اعتقال رجا اغبارية يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، واغتيال الفكر المقاوم الملتزم، وهو ملاحقة سياسية بالدرجة الأولى، بحق مناصل عريق عنيد وشرس، مشارك في جميع الفعاليات النضالية والهيئات الشعبية لجماهيرنا العربية الفلسطينية .
ومن هنا نرفع صرختنا ومطالبتنا بوقف جميع الملاحقات السياسية ضد قيادات شعبنا، ووقف الملاحقة القضائية الظالمة التعسفية التي يتعرض لها اغبارية واطلاق سراحه فورً، ولنطلقها عاليًا " الحرية لرجا اغبارية ".!!

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