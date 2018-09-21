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منع الممثل النصراوي علي سليمان من دخول مصر
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الناصرة والقضاء

منع الممثل النصراوي علي سليمان من دخول مصر وترحيله من حيث أتى

منع الممثل النصراوي علي سليمان من دخول مصر، بادّعاء أنّه لا يملك تأشيره للدخول هناك، وتمّ التعامل معه وكأنّه مجرم حيث بعد وصوله إلى مطار القاهرة قاموا بترحيله فورًا وأعادوه من حيث أتى.

منع الممثل النصراوي علي سليمان من دخول مصر، بادّعاء أنّه لا يملك تأشيره للدخول هناك، وتمّ التعامل معه وكأنّه مجرم حيث بعد وصوله إلى مطار القاهرة قاموا بترحيله فورًا وأعادوه من حيث أتى.


علي سليمان
وكتبت الناقدة الفلسطينية منشورًا على صفحة علي سليمان قائلة: "الاحتلال يا علي لا يمنعنا فقط من دخول اراضينا بل يمنعنا ايضا من لقاء أصدقائنا و أقاربنا في أراضي أخرى. علي سليمان الممثل الفلسطيني يثمن جهود ادارة مهرجان الجونة السينمائي و اهتمامهم بأن يكون متواجدا في دورة المهرجان الثانية كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الافلام الروائية الطويلة و يشكر بالتحديد مدير مهرجان الجونة العزيز جدا انتشال التميمي الذي بذل كل الجهد وصل سليمان مصر وما تم حسب تعبيره ان الأمن هناك تعامل معه كخطر.. تم عزله و من ثم اقتياده كمجرم الى الطائرة ليعود من حيث أتى ... دون اَي تفسير او رد على سؤال او حتى الاطلاع على الأوراق الرسمية وبينها تأشيرة الدخول، علي سليمان الجرح في صوتك يزيد من جراحات".

هذا وأعرب المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، عن أسفه الشديد لما تعرض له الفنان الفلسطيني علي سليمان، أثناء رحلة مجيئه إلى مصر، للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وأكّد رمسيس أنّ إدارة المهرجان شعرت بحزن وإحباط شديد، بسبب التعنت في التعامل مع علي سليمان، الذي يحبه ويقدره الجميع، ويعرفون قيمته لا في العالم العربي فقط، ولكن في العالم ككل". وتابع "الإهانة التي تعرض لها علي ، ومنع دخوله لمصر، إلى جانب عدم التعاون في دخول بعض الجنسيات من العرب الأشقاء، يصدّر صورة سيئة، ويعد بمثابة صاروخ قد ينسف فعاليات مصرية قادمة، ولا أتحدث عن مهرجان الجونة فحسب، ولكن عن مهرجانات أخرى".

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