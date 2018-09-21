انطلاق الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة رافع حجاجرة في كعبية طباش حجاجرة

صورة من الحملة
الحملة الانتخابية في كعبية طباش حجاجرة بدأت بتجمع جماهير من الشباب ورجال القرية على مدخل قريتهم تأييدًا لرافع حجاجرة أبو عدنان لرئاسة المجلس المحلي حيث نصبوا الاعلام البرتقالية لدعمهم له.
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