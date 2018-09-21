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كل العرب شفاعمرو والقضاء السلطات المحلية انتخابات 2018 انطلاق الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة رافع حجاجرة

السلطات المحلية

انطلاق الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة رافع حجاجرة
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شفاعمرو والقضاء

انطلاق الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة رافع حجاجرة في كعبية طباش حجاجرة

الحملة الانتخابية في كعبية طباش حجاجرة بدأت بتجمع جماهير من الشباب ورجال القرية على مدخل قريتهم

 
صورة من الحملة

الحملة الانتخابية في كعبية طباش حجاجرة بدأت بتجمع جماهير من الشباب ورجال القرية على مدخل قريتهم تأييدًا لرافع حجاجرة أبو عدنان لرئاسة المجلس المحلي حيث نصبوا الاعلام البرتقالية لدعمهم له.

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كلمات دلالية
انتخابات سلطات محلية كعبية طباش حجاجرة
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