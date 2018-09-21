اعتقال شابين من نحف بشبهة إطلاق نار على منزل مواطن

أوقفت مشتبيهن اثنين بسنوات ال20 من عمريهما من سكان نحف. وستنظر المحكمة اليوم بطلب الشرطة بأمر تمديد اعتقالهما على ذمّة التحقيقات
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، ورد فيه ما يلي: "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة أمس حول إطلاق عيارات نارية من قبل سيارة عابرة باتّجاه منزل مواطن من نحف، ممّا أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. والشرطة تحقق في ملابسات الحادث، وقد أوقفت مشتبيهن اثنين بسنوات ال20 من عمريهما من سكان نحف. وستنظر المحكمة اليوم بطلب الشرطة بأمر تمديد اعتقالهما على ذمّة التحقيقات". وأضافت الشرطة:"تمّ العثور على سيارة التي يشتبه بأنّ المشتبهين استخدموها خلال اطلاق النار بعد أن تمّ إحراقها"، إلى هنا البيان.
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