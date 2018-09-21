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ملثمان ينفذان عملية سطو مسلح على سيارة من كابول
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عكا والمنطقة

ملثمان ينفذان عملية سطو مسلح على سيارة مواطن من كابول ويسرقان آلاف الشواقل

تمت مساء أمس، الخميس، عملية سطو مسلح على سيارة خصوصية لرجل (52 عامًا) من سكان كابول

الشرطة:

أطلق الملثمان النار في الهواء، وقاما بسرقة آلاف الشواقل، ثم هربا من المكان

تمت مساء أمس، الخميس، عملية سطو مسلح على سيارة خصوصية لرجل (52 عامًا) من سكان كابول، حيث قام ملثمان اثنان بسرقة آلاف الشواقل والهروب من المكان.

هذا، ووصلنا في موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق باسم الشرطة للإعلام العربي، وسيم بدر، جاء فيه: "أوقف ملثمان اثنان سيارة رجل (52 عامًا) من سكان كابول مساء أمس، الخميس، في شارع جانبي بين طمرة وكابول، وأطلقا النار في الهواء، وقاما بسرقة آلاف الشواقل، ثم هربا من المكان".

وأضاف البيان: "لم تسجل أي إصابة. وهرعت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيقات والبحث عن أدلة لإمساك المشتبهين"، إلى هنا نص البيان.

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