قطاع غزّة يستعد لمسيرة العودة ال 26 تحت عنوان جمعة كسر الحصار

المسيرات لن تتوقف، بل ستستمرّ وذلك لأنّ الشعب الفلسطيني يُدرك أنّها الطريقة الوحيدة للضغط على اسرائيل
يستعد الفلسطينيون في هذا اليوم، الجمعة، للمشاركة في الأسبوع الـ 26 لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة تحت عنوان "كسر الحصار". ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة هذه الجماهير للمشاركة فيها.
وعقّب خالد الأزبط، الناطق بإسم حركة المقاومة الشعبية، في أحد تصريحاته على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي: "موعدكم مع جمعة جديدة ولكن بنكهة فلسطينية ثائرة جديدة". وأضاف الأزبط: "قلنا سنكسر الحصار بأي ثمن فظنوها شعارا ولا يعلمون انه قرار واعتماد شعبي كامل ولا ثمن للحرية بدون دماء ".
وأمّا داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، فقد قال في تصريح آخر أن المسيرات لن تتوقف، بل ستستمرّ وذلك لأنّ الشعب الفلسطيني يُدرك أنّها الطريقة الوحيدة للضغط على اسرائيل.
وأضاف شهاب: "إن اعداد المشاركين في المسيرات في تزايد مستمر، وقد استعادت المسيرات زخمها نتيجة عدم التوصل إلى نتائج ملموسة في مشاورات القاهرة لرفع الحصار". واختتم قائلا: "إن المسيرات آخذة بالتوسع وعلى أكثر من ميدان على عكس السابق".
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