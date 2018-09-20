شمشون كفر قاسم في ضيافة شعرايم وانضمام اللاعب المجرب سراج نصار

انضم الى الفريق القسماوي اللاعب المجرب سراج نصار، ابن طرعان، علما أنه سبق له اللعب في الدرجة العليا مع فرق هبوعيل بئر السبع وهبوعيل تل أبيب واتحاد أبناء سخنين وهبوعيل عكا

يحل الصاعد الحديث فريق شمشون كفر قاسم ضيفا على فريق مكابي شعرايم، يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب رحوفوت شعرايم، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية.

وقد أهدى صانع الألعاب المجرب محمود عباس الفريق القسماوي ثلاث نقاط في بداية مشواره أمام فريق بيتار كفار سابا، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء 11م، لتكون افتتاحيته رائعة في أول ظهور له في هذه الدرجة. وأكد محمود عباس على أهمية أن تكون متابعة لهذا الانتصار، مع العمل على رفع المستوى بشكل تدريجي. أما الفريق المنافس فقد تعادل في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل كفار شليم بهدف لكل منهما.

وقد انضم الى الفريق القسماوي اللاعب المجرب سراج نصار، ابن طرعان، علما أنه سبق له اللعب في الدرجة العليا مع فرق هبوعيل بئر السبع وهبوعيل تل أبيب واتحاد أبناء سخنين وهبوعيل عكا.

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