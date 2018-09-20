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كل العرب فنانين فن عربي ماذا تقول نجوى كرم عن المحافظة على الرشاقة؟

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ماذا تقول نجوى كرم عن المحافظة على الرشاقة؟
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ماذا تقول نجوى كرم عن المحافظة على الرشاقة؟

عادة يتساءل الجمهور عن سر جمال ورشاقة الفنانة ​نجوى كرم​، وحين سألناها على هامش احدى حفلاتها ما هو سر رشاقتها

نجوى كرم :

أُنظم طعامي بين الغداء والعشاء واتابع التمارين الرياضية

يتساءل عادة الجمهور عن سر جمال ورشاقة الفنانة ​نجوى كرم​، وحين سألناها على هامش احدى حفلاتها ما هو سر رشاقتها وعما اذا كانت تتناول كل انواع الطعام؟ قالت نجوى : "نعم، فالجسم بحاجة لكل انواع الطعام ولكنني أُنظم طعامي بين الغداء والعشاء واتابع التمارين الرياضية ولا يوجد اي سر للجمال".

على صعيد آخر، أطلق موقع Télérama.fr ​على الفنانة نجوى كرم​، لقب ​ماريا كاري​ الشرق الأوسط، وذلك بعد الحفل الكبير الذي قدّمته في باريس وجذبت أنظار الصحافة إليها بصوتها القوي. وتداول رواد مواقع التواصل هذه الأخبار عبر صفحاتهم الخاصة لتعيد نجوى نشر الخبر والتعليق عليه قائلة :"طول عمري بعرف إنو الحقيقة ما بتختفي". يذكر أن نجوى كرم قد أصدرت مؤخرا أغنية جديدة تحت عنوان "ياهو" من كلمات الشاعر ​نزار فرنسيس​ وألحان ​عادل العراقي​ وتوزيع ​طوني سابا​. وأطلقتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو غرافيكس بالإضافة الى كلمات الأغنية.

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