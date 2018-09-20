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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: أريد السفر خارج البلاد لكن...

مجتمعSocity

شاب: أريد السفر خارج البلاد لكن...
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شاب: أريد السفر خارج البلاد لكن أمي تريدني عريسًا!

وصلت إلى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

مرحبا شباب صبايا.. بدي اشاركو مشكلتي.. انا شب عزابي وضد عقلي الجيزة.. الوالده بتضلها تشد علي اتجوز وبتحرض العيله كمان يشدو علي.. انا للحقيقه باني اني اطلع برا البلاد وأأسس حياتي برا.. بس اذا الوالده عرفت بعرفش شو رح تكون رده فعلها.. هل من نصيحه؟

 
صورة توضيحية

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