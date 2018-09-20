شاب: أريد السفر خارج البلاد لكن أمي تريدني عريسًا!

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الرسالة كالتالي: مرحبا شباب صبايا.. بدي اشاركو مشكلتي.. انا شب عزابي وضد عقلي الجيزة.. الوالده بتضلها تشد علي اتجوز وبتحرض العيله كمان يشدو علي.. انا للحقيقه باني اني اطلع برا البلاد وأأسس حياتي برا.. بس اذا الوالده عرفت بعرفش شو رح تكون رده فعلها.. هل من نصيحه؟

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