حضّري سلطة الفطر المشوي اللذيذة

المقادير

- فطر بورتوبيللو : 90 غم

- فطر شيتاكيه : 30 غراماً

- فطر شيميجي : 10 غم

- فطر جيرول : 15 غم

- فطر باريس : 30 غراماً

- فطر أويستر : 20 غراماً

- الروكا : 25 غراماً (البرية)

- أوراق الشمندر : 25 غراماً

- الخس الإفرنجي : 15 غم

- السبانخ : 30 غراماً (أوراق)

- ملح : 6 غم

- فلفل أسود : 2 غرام

- زيت الزيتون : 20 غراماً (البكر الممتاز)

- عصير الليمون : 12 غم (الحامض)

- برش ليمون : 20 غراماً (الحامض)



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. قطّعي كلّ صنف من صنوف الفطر، وانثري الملح عليه.

2. اخلطي صنوف الفطر المقطعة في صينية مع بعضها البعض، واسكبي قليلاً من زيت الزيتون عليها، ووزعي قليلاً برش الحامض، ومن ثم أدخلي الصينية الفرن، واخبزيها على نار متوسطة، حتى نضوج الفطر.

3. اخلطي، في داخل وعاء، أوراق الروكا والشمندر والسبانخ والخسّ الإفرنجي وبرش الحامض، ومن ثم اسكبي عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون، وانثري والملح الفلفل الأسود، واخلط هذا المزيج جيداً.

4. في طبق التقديم، ضعي صنوف الفطر المشوي، تعلوها أوراق السلطة الخضراء وزيت الزيتون.

5. طريقة التقديم: قدّمي هذا الطبق معتدل الحرارة، وزيّني ببرش الحامض.

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