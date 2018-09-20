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كل العرب صحة اخبار وتقارير السجائر الالكترونية تسبب الأمراض

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السجائر الالكترونية تسبب الأمراض
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دراسة حديثة: السجائر الالكترونية تسبب الأمراض

كشفت دراسة حديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية من شأنه أن يحدث ضررا كبيرا في الشيفرة الوراثية

وجد الباحثون في تجارب تمت على الفئران أن التعرض لدخان السجائر الإلكترونية، يؤدي إلى تضرر الشيفرة الوراثية

كشفت دراسة حديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية من شأنه أن يحدث ضررا كبيرا في الشيفرة الوراثية، وهذا الأمر يرفع من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أنه وبالرغم من أن أضرار السجائر الإلكترونية أقل من العادية، ولكنها خطيرة على الصحة، وقد تسبب الإصابة بالسرطان. حيث وجد الباحثون في تجارب تمت على الفئران أن التعرض لدخان السجائر الإلكترونية، يؤدي إلى تضرر الشيفرة الوراثية في القلب والرئتين والمثانة.


صورة توضيحية

 ومن مخاطر السجائر الالكترونية التي نشرتها الدراسة:
- ارتفاع خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري من النوع الثاني
- فقدان الشهية
- ارتفاع ضغط الدم
- الإدمان
- تغييرات في الدماغ من شأنها أن ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب أو القلق
- استخدام السجائر الالكترونية ذات الأطعمة المختلفة من شأنها أن تسبب مشاكل في الرئتين.

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