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كل العرب اسواق العرب اقتصاد واستهلاك مصانع سيغال تطلق: كفيرنا سوفينيون قطاف 2016

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مصانع سيغال تطلق: كفيرنا سوفينيون قطاف 2016
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مصانع النبيذ سيغال تطلق: كفيرنا سوفينيون قطاف 2016

النبيذ الرئيسي في مصانع النبيذ سيغال، كفيرنا سوفينيون بدون تصفية UF، نبيذ ذو رمز قوي، حائز على الكثير من الجوائز وإحدى أنواع النبيذ القيّمة والناجحة في البلاد.

نبيذ قوي وأنيق، برائحة مسيطرة والذي يتم صناعته بدون تصفية أو تظليل

النبيذ الرئيسي في مصانع النبيذ سيغال، كفيرنا سوفينيون بدون تصفية UF، نبيذ ذو رمز قوي، حائز على الكثير من الجوائز وإحدى أنواع النبيذ القيّمة والناجحة في البلاد.


نبيذ كفيرنا سوفينيون

نجاح النبيذ الرئيسي كفيرنا سوفينيون UF والتجديدات التي جلبها معه، جعلت مصنع سيغال ينتج نبيذًا إضافيًا بعملية الصناعة ذاتها "بدون تصفية".
Petit UF ، نبيذ "لاصقة ثانية" للنبيذ الرئيسي في مصنع النبيذ سيغال. نبيذ مركّب وانيق، يحتوي على الكثير من الترسبات، وتمّت صناعته بدون تصفية أو تظليل.
في أعالي الجليل، وعلى ارتفاع 835 مترًا فوق سطح البحر، تتواجد كروم مصانع النبيذ سيغال الأعلى جودة. تتمتع هذه الكروم بأرض زراعية ممتازة وشروط مناخية مثالية، والتي تثمر وتعطي عنبًا بجودة استثنائية.
مصدر Petit UF هو من كروم العنب كفيرنا سوفينيون المختارة والتي تأتينا من كرم بلاتو في الجليل الأعلى. كرم صغير لكنه رائع ويحتوي على أغصان مختارة والتي تم احضارها بشكل خاص من فرنسا، ومنها تم تركيب الأشتال في الكرم.
لقد تم تعتيق النبيذ لمدة 18 شهرًا في براميل خشب البلوط الفرنسي. بفضل عملية الإنتاج المميزة، حصلنا على نبيذ انيق برائحة مسيطرة والذي يدمج فاكهة قوية وتركيب مثير للانطباع.
لقد تمّت تعبئة النبيذ بدون أي تصفية وتظليل، الأمر الذي يساهم في المحافظة على طابع النبيذ المميز.
اللاصقة التي على الزجاجة مصنوعة من بقايا عنب وألياف شجرة البروسونتة الورقية الأمر الذي يعكس تميّز وطلائعية انتاج النبيذ.

سنة القطاف:
سنة القطاف 2016 كانت سنة ممتازة للعنب. أكثر برودة من المعدل وتساقط الثلج على جبال القدس والجليل في شهر كانون الثاني، والذي أدّى إلى طقس بارد جدًا، وقد تسبب هذا الفصل الماطر إلى نضوج جيّد وموّحد للعنب في كل مناطق البلاد. أغلب درجات الحرارة العالية تمّ تسجيلها بالذات في بداية موسم النضوج، والذي في أوجه، كانت معتدلة للغاية. لم يتم في فصل الصيف تسجيل احداث ملحوظة جدًا وكانت درجات الحرارة متوسطة، معطيات والتي أدّت إلى نضوج موحّد وجيد للفاكهة.
ع.ع.

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