Captain Marvel.. عندما يندمج الحمض النووي لفتاة بمخلوق فضائي بحادث!

تقوم الممثلة الأمريكية الشابة بري لارسون بدور كابتن مارفيل باسم كارول دانفيس

تدور أحداث ال فيلم حول فتاة يختلط حمضها النووي بمخلوق فضائي عن طريق حادث، الأمر الذي يكسبها قوة خارقة تستعملها لمحاربة الأشرار والقضاء عليهم، لكنها في الوقت ذاته تفقد ذاكرتها فتنسى ماضيها على الأرض.

الفيلم من بطولة الممثلة الأمريكية الشابة بري لارسون التي تقوم بدور كابتن مارفيل باسم كارول دانفيس، وهو من إخراج ريان فليك وآنا بودين.

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