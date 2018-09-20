شابة: أخشى أن يتركني خطيبي لأنني لا أجيد الطهو

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الرسالة كالتالي:
سلام.. انا بنت عمري 24 سنه خاطبه.. خطيبي بعرف من زمان اني بعرفش اطبخ وكان راضي بهالشي.. انو عادي مخلقتش الوحده تعرف تطبخ.. بس اسا امو عم بتضلها تحوط براسو انو يتركني عشان هاد السبب.. والصراحه حاسستو متغير اخر فتره.. شو اساوي انصحوني.. اخدنا بعض عن حب وبديش اخسرو عشان خلقت طبخه
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