رجل (67 عامًا) يعيش بين الزواحف والتماسيح في فرنسا



الرجل الفرنسي وهو يطعم تمساحه

تتجول التماسيح في البيت بحرية مطلقة

هل فكرتم يومًا بالعيش مع تماسيح في بيتكم الخاص؟ هذا الرجل الفرنسي قد فكر بذلك، وهو يسكن الآن مع حوالي 700 زاحف وتمساح!

كما يظهر في الصور، تتجول التماسيح في بيته بحرية مطلقة، ويقوم بإطعامها وكأنها جِراء أليفة لا تشكل خطرًا عليه بتاتًا، حتى إنّ لكل تمساح اسمه الخاص. الجدير ذكره أن هذا الرجل يبلغ من العمر 67 عامًا، وهو يقطن في منطقة كويرون جنوب فرنسا.

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