ليْلُنا سِكّين شاؤميّة /بقلم :زهير دعيم

ليلنا مُسدّسٌ

ليلنا سِكّين

يُعانقُ الجُرحَ

على مرِّ السّنين

يأبى أن يُفارقَ

يأبى أن يلين

يعشقُ العُنفَ

والموتَ الأنين

يُغازل الشّرَّ

ويدّعي اليقين

رحماكم يا قومُ

فقد " بلغ السّيل الزُّبى"

وتشرّدَ الحنين

والدَّمع غرَّقَ المدى

في بحرِهِ الهجين

والأملُ فرَّ هاربًا

بوجهِهِ الحزين

يقول والبسمةُ الصّفراء " تقتلُهُ"

تركتُ لكمُ اليأسَ

سندًا ومعين

" اصطفلوا " " تفرقعوا"

بوضعكمُ اللعين !!!

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