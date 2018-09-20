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كل العرب منبر العرب شعر ليْلُنا سِكّين شاؤميّة /بقلم :زهير دعيم

منبر العربHyde Park

ليْلُنا سِكّين شاؤميّة /بقلم :زهير دعيم
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ليْلُنا سِكّين شاؤميّة /بقلم :زهير دعيم

ليلنا مُسدّسٌ ليلنا سِكّين يُعانقُ الجُرحَ على مرِّ السّنين

ليلنا مُسدّسٌ
ليلنا سِكّين
يُعانقُ الجُرحَ
على مرِّ السّنين
يأبى أن يُفارقَ
يأبى أن يلين
يعشقُ العُنفَ
والموتَ الأنين
يُغازل الشّرَّ
ويدّعي اليقين
رحماكم يا قومُ
فقد " بلغ السّيل الزُّبى"
وتشرّدَ الحنين
والدَّمع غرَّقَ المدى
في بحرِهِ الهجين
والأملُ فرَّ هاربًا
بوجهِهِ الحزين
يقول والبسمةُ الصّفراء " تقتلُهُ"
تركتُ لكمُ اليأسَ
سندًا ومعين
" اصطفلوا " " تفرقعوا"
بوضعكمُ اللعين !!!

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