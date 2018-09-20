شاهد: شاب أعزل يتصدى بشجاعة لعصابة مسلحة في محاولة سرقة

انتشر أفراد العصابة الثمانية حول المحل لنهب محتوياته

انتشر مؤخّرًا مقطع مصور لعملية سطو مسلح على محل ذهب في اليمن، حيث يظهر في الفيديو رجلان مسلحان يشهران أسلحتهما بوجه أحد عمّال المحل، ولكن الأخير يتصدى لهما بشجاعة، وبعد لحظات ينضم إليه عمّال آخرون لمساعدته.

يذكر أن العملية كانت مرتبة، بحسب مصادر إعلامية عربية، إذ انتشر أفراد العصابة الثمانية حول المحل الموجود في تعز اليمن لنهب محتوياته.

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