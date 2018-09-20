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كل العرب كوكتيل غرائب وطرائف شاهد: شاب أعزل يتصدى لعصابة مسلحة

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شاهد: شاب أعزل يتصدى لعصابة مسلحة
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شاهد: شاب أعزل يتصدى بشجاعة لعصابة مسلحة في محاولة سرقة

انتشر مؤخّرًا مقطع مصور يوثق شجاعة شاب في مواجهة عصابة خلال عملية سطو مسلح على محل ذهب في تعز اليمن

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انتشر أفراد العصابة الثمانية حول المحل لنهب محتوياته

انتشر مؤخّرًا مقطع مصور لعملية سطو مسلح على محل ذهب في اليمن، حيث يظهر في الفيديو رجلان مسلحان يشهران أسلحتهما بوجه أحد عمّال المحل، ولكن الأخير يتصدى لهما بشجاعة، وبعد لحظات ينضم إليه عمّال آخرون لمساعدته.

يذكر أن العملية كانت مرتبة، بحسب مصادر إعلامية عربية، إذ انتشر أفراد العصابة الثمانية حول المحل الموجود في تعز اليمن لنهب محتوياته.

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