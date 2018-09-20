اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار اخبار محلية الأحد أول أيام فصل الخريف

أخبارNews & Politics

الأحد أول أيام فصل الخريف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
27

حيفا
غائم جزئ
27

ام الفحم
غائم جزئ
27

القدس
غائم جزئ
28

تل ابيب
غائم جزئ
28

عكا
غائم جزئ
27

راس الناقورة
غائم جزئ
27

كفر قاسم
غائم جزئ
28

قطاع غزة
سماء صافية
30

ايلات
سماء صافية
29
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بدء العدّ التنازلي لتوديع فصل واستقبال آخر: الأحد أول أيام فصل الخريف

فصل الخريف سيبدأ فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الأحد القادم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري في تمام الساعة 04:45 فجراً بتوقيت القدس.


صورة توضيحيّة

أكّد المركز الفلكي أنّ: "فصل الخريف سيبدأ فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الأحد القادم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري في تمام الساعة 04:45 فجراً بتوقيت القدس. حيث يحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عامودية تماما على خط الاستواء، وفي ذلك اليوم سينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و29 دقيقة".
وبعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
بدء العدّ التنازلي لتوديع فصل واستقبال آخر: الأحد أول أيام فصل الخريف
بات يام: تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات
وصل إلى مركز الشرطة بلاغ حول تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات بشارع بلفور في بات يام

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. منصور عباس
مهلًا أيُّها المشايخ/ بقلم: د. منصور عباس
أحمد حازم
فشل فكرة مرشح توافقي/ بقلم: أحمد حازم
نبيل عودة
تخبط في الجبهة/ بقلم: نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab