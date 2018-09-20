بدء العدّ التنازلي لتوديع فصل واستقبال آخر: الأحد أول أيام فصل الخريف



صورة توضيحيّة

أكّد المركز الفلكي أنّ: "فصل الخريف سيبدأ فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الأحد القادم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري في تمام الساعة 04:45 فجراً بتوقيت القدس. حيث يحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عامودية تماما على خط الاستواء، وفي ذلك اليوم سينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و29 دقيقة".

وبعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك.

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