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كل العرب شباب وصبايا تسريحات طبّقي هذه الوصفات لشعر طويل وصحي

شباب وصبايا

طبّقي هذه الوصفات لشعر طويل وصحي
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كفر قاسم
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قطاع غزة
سماء صافية
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ايلات
سماء صافية
36
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طبّقي هذه الوصفات لشعر طويل وصحي

عزيزتي الجميلة، احصلي على شعر صحّي وطويل، من خلال تطبيق الخلطات الطبيعية

عزيزتي الجميلة، احصلي على شعر صحّي وطويل، من خلال تطبيق الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقوية شعرك وتعزيز نموّه بطريقة سريعة ومضمونة... تابعي معنا:


صورة توضيحية

خلطة الخيار والزبادي: امزجي ملعقتين من عصير الخيار مع ملعقتين من الزبادي وضعي المزيج على شعرك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لتعزيز نموّه.

خلطة العسل والحليب: امزجي ملعقتين من العسل مع ملعقتين من الحليب السائل، وطبّقي المزيج على شعرك لحوالى نصف ساعة لترطيبه وتطويله وحمايته من الجفاف.

خلطة الموز وزيت الخروع: اهرسي موزة واحدة وأضيفي عليها ملعقتين من زيت الخروع، وطبّقي الخليط على شعرك لحوالى نصف ساعة كل أسبوع لتطويله وترطيبه.

خلطة المايونيز وزيت جوز الهند: امزجي ملعقتين من المايونيز مع ملعقتين من زيت جوز الهند، وضعي الخلطة على شعرك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لترطيبه وتطويله. 

خلطة الليمون وزيت الزيتون: امزجي نصف كوب من عصير الليمون مع ملعقتين من زيت الزيتون، وضعي الخليط على شعرك لحوالى نصف ساعة لينمو بطريقة صحية وسريعة.

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