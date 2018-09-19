طبّقي هذه الوصفات لشعر طويل وصحي

عزيزتي الجميلة، احصلي على شعر صحّي وطويل، من خلال تطبيق الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقوية شعرك وتعزيز نموّه بطريقة سريعة ومضمونة... تابعي معنا:
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خلطة الخيار والزبادي: امزجي ملعقتين من عصير الخيار مع ملعقتين من الزبادي وضعي المزيج على شعرك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لتعزيز نموّه.
خلطة العسل والحليب: امزجي ملعقتين من العسل مع ملعقتين من الحليب السائل، وطبّقي المزيج على شعرك لحوالى نصف ساعة لترطيبه وتطويله وحمايته من الجفاف.
خلطة الموز وزيت الخروع: اهرسي موزة واحدة وأضيفي عليها ملعقتين من زيت الخروع، وطبّقي الخليط على شعرك لحوالى نصف ساعة كل أسبوع لتطويله وترطيبه.
خلطة المايونيز وزيت جوز الهند: امزجي ملعقتين من المايونيز مع ملعقتين من زيت جوز الهند، وضعي الخلطة على شعرك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لترطيبه وتطويله.
خلطة الليمون وزيت الزيتون: امزجي نصف كوب من عصير الليمون مع ملعقتين من زيت الزيتون، وضعي الخليط على شعرك لحوالى نصف ساعة لينمو بطريقة صحية وسريعة.
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