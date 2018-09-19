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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي نصائح مهمة لتغذية وتطويل الشعر

شباب وصبايا

نصائح مهمة لتغذية وتطويل الشعر
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إليك سيدتي نصائح مهمة لتغذية وتطويل الشعر

إليك سيّدتي طريقة مثالية ونصائح هامّة لتغذية الشعر التي من شأنها أن تساهم في جعله أطول وأكثر صحّة

يتوقف نمو الشعر عند تعرض الإنسان للجفاف الشديد، ويتكسر بسهولة، لهذا يُنصح بشرب كميات كافية من المياه يوميا

إليك سيّدتي طريقة مثالية ونصائح هامّة لتغذية الشعر التي من شأنها أن تساهم في جعله أطول وأكثر صحّة:

- ماسك البيض:
 أعلن الخبراء عن أنّ البيض يُساعد على نمو الشعر بشكلٍ كبير، وذلك لاحتوائه على البروتين المقوي لبصيلات الشعر. ولأخذ المنفعة منه، عليك تطبيقه على الشعر مرة واحدة على الأقل في الشهر.

طريقة تحضير ماسك البيض: 
- وضع مكونات البيضة في وعاء، وخفقها حتى تتجانس
- إضافة اللبن إلى البيضة، وخفق المكونات حتى يصبح الخليط دسم
- وضع المكونات على الشعر الرطب لمدة 20 دقيقة
- غسل الشعر جيدا


صورة توضيحية

- الاكثار من شرب الماء:
يتوقف نمو الشعر عند تعرض الإنسان للجفاف الشديد، ويتكسر بسهولة، لهذا يُنصح بشرب كميات كافية من المياه يوميا للحفاظ على صحة خلايا الشعر، ورطوبتها،

- عدم استخدام الشامبو يوميا:
 يحتاج الشعر إلى بعض الزيوت الطبيعية الموجودة فيه بهدف الحفاظ على صحته ولمعانه، وأنت تتخلصين من هذه الزيوت في حال استخدمت الشامبو بشكل يومي. لهذا يُنصح عدم استخدام الشامبو يوميا.

- استخدام البروتين:
 يساعد البروتين على نمو الشعر، ويحميه من التلف الكيميائي والبيئي، ويزيد طوله، لهذا يُمكن استخدام زيت جوز الهند قبل غسل الشعر وبعده، لأنه يُقلل البروتين المفقود من الشعر.

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كلمات دلالية
شعر عناية بالشعر تكسر الشعر
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