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Outlander: رحلة كلير الخطرة للماضي
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Outlander: تابعوا رحلة كلير المشوقة والخطيرة إلى ماضي اسكتلندا

Outlander، أو الدخيلة، هو مسلسل يدور في حقبتين زمنيتين مختلفتين: 1945 و1743، حول الممرضة الإنجليزية كلير راندال التي تذهب مع زوجها فرانك راندال

تحاول كلير التكيف مع حياتها الجديدة في القلعة مع محاولاتها المستمرة للتخطيط للهروب والعودة لزوجها فرانك، لكنها تفشل في نهاية الأمر بسبب حبها لجيمي

Outlander، أو الدخيلة، هو مسلسل يدور في حقبتين زمنيتين مختلفتين: 1945 و1743، حول الممرضة الإنجليزية  كلير راندال التي تذهب مع زوجها فرانك راندال في إجازة لإسكتلندا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

خلال الرحلة، تزور كلير تل قديم تعلوه أحجار كبيرة تدور حولها الكثير من الأساطير القديمة، تسمع كلير أغنية الأحجار وتلمسها، فتفقد الوعي، لتستيقظ في عام 1743. وهناك تقابل مجموعة من الإسكتلنديين الذين يأخذونها معهم إلى قلعة ليوخ مقر عشيرة ماكينزي لخوفهم من أن تكون جاسوسة. ولكن، وعلى عكس ما توقّعوه، تنعقد صداقة بينها وبين الشاب جيمي فريزر. تحاول كلير التكيف مع حياتها الجديدة في القلعة مع محاولاتها المستمرة للتخطيط للهروب والعودة لزوجها فرانك، لكنها تفشل في نهاية الأمر بسبب حبها لجيمي، وتبدأ رحلتمها معا في التخلص من عدوهما بلاك جاك راندال.

المسلسل مُتقن ومليء بالتفاصيل الآسرة  من حيث الأحداث المشوقة والأزياء والشخصيات، حيث لا يكتفي المشاهد بحلقة واحدة بل يطلب المزيد.

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