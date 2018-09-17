عصير الأناناس المنزلي.. طعمه لذيذ ومنعش

المقادير

- أناناس : 400 gr (طازج)

- الماء : 250 ml

- سكر : 25 gr

- مكعبات الثلج : 4 pcs



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. يقشّر الأناناس، ويقطّع ما بداخله إلى مكعّبات صغيرة حتّى يسهل خلطها.

2. توضع المكعّبات مع الماء في الخلاط الكهربائيّ ويُخلط المزيج، ثمّ يُصفّى جيّداً ويُسكب في كوب التقديم مع مكعّبات من الثلج.

3. يُمكن إضافة القليل من السكر إلى الخلاط، حسب الرغبة.

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