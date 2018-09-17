عصير الأناناس المنزلي.. طعمه لذيذ ومنعش

المقادير
- أناناس : 400 gr (طازج)
- الماء : 250 ml
- سكر : 25 gr
- مكعبات الثلج : 4 pcs
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. يقشّر الأناناس، ويقطّع ما بداخله إلى مكعّبات صغيرة حتّى يسهل خلطها.
2. توضع المكعّبات مع الماء في الخلاط الكهربائيّ ويُخلط المزيج، ثمّ يُصفّى جيّداً ويُسكب في كوب التقديم مع مكعّبات من الثلج.
3. يُمكن إضافة القليل من السكر إلى الخلاط، حسب الرغبة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- حضّري لعائلتك عصير التفاح المنزلي الطازج
- حضّري لعائلتك عصير الشمندر مع البرتقال
- عصير الليمون والنعناع.. منعش
- عصير الليمون والزنجبيل..صحي ومنعش
- كيف تحضرين عصير الرمان مع الحليب؟
- عصير الطماطم يقوي جهاز المناعة!
- عصير الشمام اللذيذ.. منعش في الصيف
- عصير الشمّام بالحليب والعسل.. غني ومفيد
- جرّبوا طعم عصير الحمضيات بالأناناس..لذيذ
- عصير الليمون بالزنجبيل..منعش وغني بالفائدة