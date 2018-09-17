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كل العرب ثقافة جنسية العائلة نصائح قبل الزواج من مطلق وله أطفال

ثقافة جنسية

نصائح قبل الزواج من مطلق وله أطفال
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نصائح قبل الزواج من مطلق وله أطفال

العديد من فرص الزواج تمر في حياة الفتاة، منها ميسر وسهل، ومنها ما هو مؤجج بالعقبات، ولا يخلو الأمر من تقدم رجل قد سبق له الزواج من امرأة أخرى

خذي الوقت الكافي بالتفكير في الارتباط من رجل مطلق

العديد من فرص الزواج تمر في حياة الفتاة، منها ميسر وسهل، ومنها ما هو مؤجج بالعقبات، ولا يخلو الأمر من تقدم رجل قد سبق له الزواج من امرأة أخرى، وفي الكثير من الحالات يكون لديه أطفال، في مثل هذه الحالة تحتار الفتاة بشكل كبير في كيقية التعامل مع الرجل وأطفاله في الوقت نفسه. إذا كنتِ تمرين في نفس هذا الظرف، فأنتِ بحاجة إلى نصائح قبل الزواج من رجل منفصل وله أطفال، لتعيشي حياة هنية مريحة.

 
صورة توضيحية 

نصائح قبل الزواج من رجل مطلق وله أطفال :

تأكدي أن علاقته مع طليقته جيدة 
عندما تكون علاقة الرجل بطليقته جيدة، سينعكس ذلك بشكل إيجابي على علاقتك به، لأن علاقتكما ستكون مستقرة وخالية من المنغصات.

فكري بعقلانية
عندما تسمعين ما يقوله الرجل الذي سبق له الانفصال من قبل، فكري بشكل منطقي وعقلاني بعيداً عن العواطف، بحيث ترين الحقيقة كاملة بدون تزييف.

اقبلي بالمشاركة
لأنك ستتزوجين من رجل منفصل ولديه أطفال، عليكِ تقبل فكرة أن لهذا الرجل أطفال يحتاجونه وسيشاركونك حياتك معه.

لا تقللي من أهمية فترة الخطوبة
لا يجب أن تكون فترة الخطوبة قليلة وسريعة، فأنتِ بحاجة إلى معرفة شخصية الرجل بشكل جيد ودقيق.

لا تتعجلي بالارتباط
خذي الوقت الكافي بالتفكير في الارتباط، فكري في الموضوع بعمق من كافة جوانبه، هل ستتحملين فكرة أنه منفصل؟ هل ستقبلين أولاده بصدر رحب؟

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